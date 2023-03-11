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Favorisi Adekugbe

Deprem felaketi sonrasında 'yardım transferi' kapsamında G.Saray, ligden çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi renklerine bağlamıştı. Kanadalı sol bek oyuncusu bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde Leo Dubois ve Kazımcan Karataş'ın önünde görünüyor. Statü gereği yabancı sayılmayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşısında ilk defa bir resmi karşılaşmada parçalı formayı taşıyacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Favorisi Adekugbe

Deprem felaketi sonrasında 'yardım transferi' kapsamında G.Saray, ligden çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi renklerine bağlamıştı. Kanadalı sol bek oyuncusu bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde Leo Dubois ve Kazımcan Karataş'ın önünde görünüyor. Statü gereği yabancı sayılmayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşısında ilk defa bir resmi karşılaşmada parçalı formayı taşıyacak.

Sam Adekugbe deprem felaketine kadar Hatayspor'un ligde 18 maçında forma giymişti. Gol veya asist üretememişti. 4 defa sarı kartla cezalandırılmıştı.

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