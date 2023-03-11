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Dev destek

Galatasaray taraftarı 50 bin bileti tüketti. ultrAslan bu maçta bir kareografi yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Dev destek
Cimbom, Kasımpaşa karşısında yine çok güçlü bir taraftar desteği bulacak. Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi. 50 bin sarı-kırmızılı taraftar yine takımlarını 3 puana itmek için tezahüratlar yapacak. Galatasaray'ın art arda 14. zaferi için desteklerini verecekler. 90 dakika boyunca yapacakları tezahüratlarla maç sonunda yeni takımla birlikte şampiyonluk şarkıları söylemek istiyorlar. Bu arada karşılaşma öncesinde taraftar grubu ultrAslan bir koreografi gerçekleşecek. Deprem ve birlik-beraberlikle ilgili görsellerden oluşacak.
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