Aslan'da iki eksik

Cimbom'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Dries Mertens'ten beklenilen olumlu haber gelmedi. Ağrıları sebebiyle Belçikalı süper yıldız bugünkü randevuda forma giyemeyecek. Mertens'in yerine ilk aday Yunus Akgün. Okan Buruk son anda Nicolo Zaniolo'yu da tercih edebilir. Ayrıca Fredrik Midtsjö de sakatlığı nedeniyle oynamayacak.
Cimbom'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Dries Mertens'ten beklenilen olumlu haber gelmedi. Ağrıları sebebiyle Belçikalı süper yıldız bugünkü randevuda forma giyemeyecek. Mertens'in yerine ilk aday Yunus Akgün. Okan Buruk son anda Nicolo Zaniolo'yu da tercih edebilir. Ayrıca Fredrik Midtsjö de sakatlığı nedeniyle oynamayacak.