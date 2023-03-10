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Icardi planı hazır

Birçok oyuncusuna talip çıkan G.Saray, kazanacağı paranın bir kısmını Mauro İcardi’ye ayıracak. PSG'den kolaylık isteyecek 30 yaşındaki yıldız yüksek maaşında pazarlığa açık olduğunu bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Icardi planı hazır

Galatasaray, takımın göz bebeği Mauro İcardi'yi takımda tutmak için planlarını hazırlıyor. Paris-Saint Germain'den kiralanan ve sezon sonunda Fransız ekibine dönecek Arjantinli golcünün yüksek maliyetini karşılamak için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. PSG'nin yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu için pazarlık masasına oturulacak. Rakamı daha aşağı çekmeye uğraşacak Aslan, takımdan ayrılması muhtemel isimlerden elde edeceği bonservis bedeline güveniyor.

İSTANBUL'DA MUTLU

Sezon sonu için Nelsson ve Boey'e ciddi taliplerin olduğu sarı-kırmızılılar, yüksek bir bonservis elde etmeyi planlıyor. Bu paranın bir kısmı İcardi'nin bonservisine gidecek. Kiralık geldiği Galatasaray'da huzuru bulan ve PSG'den kolaylık isteyecek 30 yaşındaki golcü, İstanbul'da mutlu olduğunu yöneticilere bildirdi. Takımda kalmak istediğini vurgulayan Mauro İcardi ayrıca yıllık maaşında da pazarlığa açık olduğunu iletti.

İMZADA BONUS DETAYI

Galatasaray'ın İcardi için düşündüğü yıllık ücret yaklaşık 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bonusları da bu rakamın içine koymak istiyor. Pazarlıklar bu noktadan ilerleyecek. İcardi ise bonuslarla daha yüksek bir kazanç bekliyor.

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