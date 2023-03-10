Galatasaray'da depremzedeler yararına müzayede yapıldı

Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardım gönderen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, "Çok güzel bir gece oldu. Galatasaray'ın böyle durumlardaki davranış biçiminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan toplanan gelir, tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müzayede ile kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. Kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kulüp olarak konteyner kent kurmaya başladıklarını aktaran Dursun Özbek, "500 konteyner yapıyoruz. Sevkiyata başlayacağız. Bölgeden insan göçünü engellemek lazım. Çünkü iş gücü kaybı oluyor. Ekonomi büyük darbe alıyor. Orada bize tavsiye edilen kalıcı konut yapılması. Kalıcı konutta insanların ailecek barınması mümkün. İş gücünün oradan kaymaması lazım." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "TOPLUMA KARŞI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

İkinci başkan Metin Öztürk, depremzedelere yönelim yardım faaliyetlerinin topluma karşı görevleri olduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesine 100 yardım tırı gönderdiklerini aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Topluma karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Galatasaray, her alanda olduğu gibi bu konuda da öncü. Dursun Başkan'ımızın önderliğinde, 'Birlikte 1905' diyerek bir sonraki merhaleye geçtik. Önce gıda yardımları yaptık. 100. tırımızı bölgeye ulaştırdık. Arkasından konteyner konusunda taraftarlarımızdan, üyelerimizden inanılmaz bir destek aldık. 500 konteyner Galatasaray, 500 konteyner de Nef Vakfı verdi. Bunların yerleri tahsis edildi. Bir kısmı kuruldu, diğerleri de en kısa zamanda monte edilecek. Bir sonraki merhalede artık kalıcı konutlar ve okul yapacağız. Bugün 17 milyon lira bağış yapıldı. Daha devam edecek. Hedefimiz bunu 250-300 milyon liraya taşıyarak 250 kalıcı konutu ve 8-10 derslikli 10 okul yapmak. Büyük bir üzüntü yaşadık."

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal kaslarının da çalıştığına değinen Öztürk, "Ancak bundan sonra da maalesef farklı doğal afetler olacak. Artık Galatasaray'ın sadece sportif kasları değil zaten var olan sosyal kasları daha da gelişti. Artık daha organize olacağız. Belki en öndeydik, çok hızlıydık ama yeterli değil. Bir can bir candır. İnşallah bundan sonra daha organize vaziyette Türkiye'nin her coğrafyasında sporcu kaslarımız dışında görevimiz olan sosyal kaslarımızla da tüm Türkiye'nin yanında olacağız." şeklinde görüş belirtti.

TİMUR: "HERKES SEFERBER OLDU"

Hem kulüp hem de kurucusu olduğu Nef Vakfı ile deprem bölgesinde yardım çalışması yürüten Erden Timur, herkesin yardım seferberliği içinde olduğunu kaydetti.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma çalışmalarına değinen Timur, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren başkanımızın talimatı ile herkes seferber oldu. Tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi toplam 1000 adetlik konteyner kent yapıyoruz. Bunun dışında 250 kalıcı konut yapacağız. Yaklaşık 400 milyon lira gibi bir bedeli olacak. Bunun planlaması da yapılıyor. Zarar gören kentlerin projelendirilmesi yapılıyor. Biz de Nef Vakfı olarak içindeyiz. Yapılacak yeri kendimiz projelendirmiş olacağız. Her yok oluş yeniden var oluş. Keşke böyle olmasaydı. O insanların anısına çok daha nitelikli kentler üreteceğiz. Türkiye'den ünlü mimarlarımız çalışıyor. Uluslararası mimarlar olacak. Topyekun çalışmalar yapılıyor. Galatasaray olarak biz de bu çalışmaların içinde varız. Herhalde 5-6 ay sonra da Galatasaray olarak konut projesini başlatacağız. 10 tane de okulu birkaç ay içerisinde yapmaya başlayacağız."

BURUK: "FORMAM GÜZEL BİR FİYATA GİTTİ"

Teknik direktör Okan Buruk, bağışladığı formanın 2 milyon 300 bin liraya satıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın deprem felaketinin ardından yaptıklarına değinen Buruk, "Başkanımızın önderliğinde Galatasaray'ın bu zamana kadar yürüttüğü bir kampanya var. İnşallah ileriye dönük de çok uzun vadede buna devam edeceğiz. Başkanıma ve bütün Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası finaline giydiği formayı müzayedeye bağışlayan Buruk, "Benim için değerli bir formaydı. Güzel bir fiyata gitti. O da benim için mutluluk. Herkesi internetteki satışlara da davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacakları maçla ilgili soru üzerine, "Takım olarak hazırız. Bu maçı bekliyoruz. Bizim için çok uzun bir ara oldu. Futbolu özledik. Kazanmayı özledik. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.