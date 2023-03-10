Haberler Galatasaray Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Sezona yıldız transferleriyle giren devre arası da Zaniolo ile bu yönde transferlere devam eden Galatasaray, sezon sonunda da bu yöndeki stratejisini devam ettireceğe benziyor. Hedefteki isim ise Premier Lig'den tanıdık bir yüz! İşte haberin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 10:41
Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Sezona flaş transferlerle giren Galatasaray bu yönde adımlar atmaya devam ediyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Sezon başında Icardi, Mertens, Torreira, S. Oliveira ve Mata gibi yıldız isimler kadroya katılmıştı.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Bu isimlerin yanında Rashica, Midtsjö, Dubois gibi kalburüstü isimler de takıma dahil edilmişti. Devre arasında da Zaniolo takviyesi geldi.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Galatasaray'da bu yıldız isimlerin transferinde yöneticilerden bir isim ön plana çıktı.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Erden Timur, bu oyuncuları ve kulüplerini ikna etmede başarılı işlere imza attı.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Sarı-kırmızılılar, Erden Timur önderliğindeki bu transferlere yeni sezonda da devam edecek gibi gözüküyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Bu doğrultuda Avrupa'nın önde gelen liglerden oyuncularla görüşmeye devam ediliyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Hedefteki isimlerle sezon sonunda talipleri artmadan hemen anlaşma sağlanmanın yolları aranıyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Galatasaray eldeki kadroyu mümkün olduğunca koruyup, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da başarılı olabilecek bir kadro kurmayı planlıyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Hedefteki isim ise Premier Lig'den tanıdık bir yüz...

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Akşam'ın haberine göre; Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, Aslan'ın transferdeki en önemli gündemlerinden biri konumunda.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

İlkay'ın sözleşmesi sezon sonunda kulübü Manchester City ile sona eriyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Bu da Galatasaray'ın transferde iştahını kabartan etkenlerden bir tanesi.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Ancak Cimbom'un bu transferde ciddi rakiplerinin olması bekleniyor.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Bu takımlardan biri de La Liga ekiplerinden İspanyol devi Barcelona.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Barça, oyuncuyla devre arasında da ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Mali krizde olan Katalanlar, sezon sonunda bedelsiz ya da daha düşük bütçeli isimlere yönelmiş durumda.

Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Sarı-kırmızılılar da İspanyollar devreye girmeden bu transferi bitirmek istiyor.

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