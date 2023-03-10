Galatasaray transferde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın peşinde!

Sezona flaş transferlerle giren Galatasaray bu yönde adımlar atmaya devam ediyor.
Sezon başında Icardi, Mertens, Torreira, S. Oliveira ve Mata gibi yıldız isimler kadroya katılmıştı.
Sezona flaş transferlerle giren Galatasaray bu yönde adımlar atmaya devam ediyor.
Sezon başında Icardi, Mertens, Torreira, S. Oliveira ve Mata gibi yıldız isimler kadroya katılmıştı.
Galatasaray'da bu yıldız isimlerin transferinde yöneticilerden bir isim ön plana çıktı.
Erden Timur, bu oyuncuları ve kulüplerini ikna etmede başarılı işlere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Erden Timur önderliğindeki bu transferlere yeni sezonda da devam edecek gibi gözüküyor.
Bu doğrultuda Avrupa'nın önde gelen liglerden oyuncularla görüşmeye devam ediliyor.
Hedefteki isimlerle sezon sonunda talipleri artmadan hemen anlaşma sağlanmanın yolları aranıyor.
Galatasaray eldeki kadroyu mümkün olduğunca koruyup, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da başarılı olabilecek bir kadro kurmayı planlıyor.
Hedefteki isim ise Premier Lig'den tanıdık bir yüz...
Akşam'ın haberine göre; Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, Aslan'ın transferdeki en önemli gündemlerinden biri konumunda.
İlkay'ın sözleşmesi sezon sonunda kulübü Manchester City ile sona eriyor.
Bu da Galatasaray'ın transferde iştahını kabartan etkenlerden bir tanesi.
Ancak Cimbom'un bu transferde ciddi rakiplerinin olması bekleniyor.
Barça, oyuncuyla devre arasında da ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Mali krizde olan Katalanlar, sezon sonunda bedelsiz ya da daha düşük bütçeli isimlere yönelmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar da İspanyollar devreye girmeden bu transferi bitirmek istiyor.
Aynı zamanda bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay'ın bu teklife sıcak bakabileceği düşünülüyor.