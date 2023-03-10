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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, ligde de liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri de sağ bek Sacha Boey oldu. Genç futbolcuyu birçok kulüp isterken Kamerun asıllı yıldıza bir talip de Fransa'dan çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 14:14
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılarda bazı isimlere şimdiden teklifler gelmeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Galatasaray'ın, bu sezon yıldızı parlayan isimlerinden olan Sacha Boey transferin de gözdesi konumunda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, İngiliz takımlarının takibindeydi. Yıldız isme bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Fransız basınından Jeunes Footeux'de yer alan habere göre Olympique Marsilya, listesine Sacha Boey'i aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Fransız temsilcisinin, Manchester City'den kiraladığı Burkina Faslu sağ bek Issa Kabore'nin performansından memnun kalmadığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Hem sağ bek hem de sol beke takviye arayan Marsilya'nın, Sacha Boey'i istediği vurgulanırken oyuncunun bonservisinin 14 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 21 karşılaşmada görev alan Boey, 2 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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