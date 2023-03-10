GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in talipleri artıyor! Bu kez de Fransa'dan...

Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılarda bazı isimlere şimdiden teklifler gelmeye başladı.
Galatasaray'ın, bu sezon yıldızı parlayan isimlerinden olan Sacha Boey transferin de gözdesi konumunda...
Kamerun asıllı Fransız futbolcu, İngiliz takımlarının takibindeydi. Yıldız isme bir talip daha çıktı. İşte detaylar...
Fransız basınından Jeunes Footeux'de yer alan habere göre Olympique Marsilya, listesine Sacha Boey'i aldı.
Fransız temsilcisinin, Manchester City'den kiraladığı Burkina Faslu sağ bek Issa Kabore'nin performansından memnun kalmadığı bildirildi.
Hem sağ bek hem de sol beke takviye arayan Marsilya'nın, Sacha Boey'i istediği vurgulanırken oyuncunun bonservisinin 14 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 21 karşılaşmada görev alan Boey, 2 asist yaptı.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...