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TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, transfer piyasasını yükseltti. Genç futbolcu için Avrupa'nın dev kulübünden teklif geldiği ifade ediliyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 14:45
TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın bazı isimleri, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona erebilir.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

Geçtiğimiz sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen oyuncuya gelen teklifler beklenen seviyede olmayınca Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ OCAK AYINDA DA YATTI

İtalyan devi Milan, milli futbolcumuz için 8 milyon euro'luk teklifini sarı-kırmızılılara iletti. Rakamı düşük bulan Galatasaray, teklifi anında reddetti.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

HAYALİ SEZON SONUNDA GERÇEKLEŞECEK

Öte yandan Milan, Kerem Aktürkoğlu'ndan vazgeçmiş değil.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

İtalyan devi sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çalacak.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için beklentisi en az 15 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

Milan'ın bu rakama çıkması durumunda 2023-24 sezonu öncesi Galatasaray'da ilk ayrılık Kerem Aktürkoğlu ile yaşanacak.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

TRANSFER KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Kerem Aktürkoğlu transferinin 15 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde milli futbolcu Galatasaray tarihine adını yazdıracak.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

Kerem Aktürkoğlu söz konusu durumda kulüp tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak tarihe geçecek.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

Bu alanda rekor an itibarıyla 13 milyon euro ile Arda Turan'da.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

FATİH TERİM ÖNERDİ

Bu arada Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu İtalyanlara önerdi.

TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor teklif...

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında olduğu bazı futbolcuları İtalyan devlerine önerdi.

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