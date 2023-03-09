TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rekor rakam...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın bazı isimleri, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona erebilir.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın bazı isimleri, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona erebilir.
Geçtiğimiz sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen oyuncuya gelen teklifler beklenen seviyede olmayınca Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalmıştı.
KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ OCAK AYINDA DA YATTI
İtalyan devi Milan, milli futbolcumuz için 8 milyon euro'luk teklifini sarı-kırmızılılara iletti. Rakamı düşük bulan Galatasaray, teklifi anında reddetti.
HAYALİ SEZON SONUNDA GERÇEKLEŞECEK
Öte yandan Milan, Kerem Aktürkoğlu'ndan vazgeçmiş değil.
İtalyan devi sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çalacak.
Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için beklentisi en az 15 milyon euro.
Milan'ın bu rakama çıkması durumunda 2023-24 sezonu öncesi Galatasaray'da ilk ayrılık Kerem Aktürkoğlu ile yaşanacak.
TRANSFER KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Kerem Aktürkoğlu transferinin 15 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde milli futbolcu Galatasaray tarihine adını yazdıracak.
Kerem Aktürkoğlu söz konusu durumda kulüp tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak tarihe geçecek.
Bu alanda rekor an itibarıyla 13 milyon euro ile Arda Turan'da.
FATİH TERİM ÖNERDİ
Bu arada Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu İtalyanlara önerdi.
İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında olduğu bazı futbolcuları İtalyan devlerine önerdi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 22 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı verdi.