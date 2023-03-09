Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Torreira, Mertens ve Oliveira gibi yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi Mauro Icardi oldu.
Cimbom, PSG'de forma şansı bulamayan Arjantinli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.
Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Deneyimli forvet, attığı 9 golün yanına 6 da asist ekleyerek 15 gole direkt katkı sağladı.
Sezon başında yaptığı takviyelerle çok konuşulan Galatasaray, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de ses getiren bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takım da geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.
Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu alarak bir taşla iki kuş vurdu.
15 milyon Euro'ya aldığı 23 yaşındaki genç yıldızı 35 milyon Euro'ya satma ihtimali yüksek görünüyor.
ZANIOLO'DAN GELEN PARAYLA ICARDI ALINACAK
Cimbom, Zaniolo'dan gelen parayla kadrosuna katmak istediği kiralık Mauro Icardi'nin bonservisini alabilecek.
PSG ile görüşmeler yaklaşık 3 aydır devam ediyor.
Arjantinli yıldız da şartlar oluşursa kariyerini Cimbom'da sürdürmeyi planlıyor.