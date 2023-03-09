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Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da 2023/2024 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ve ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için stratejisini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:35
Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Torreira, Mertens ve Oliveira gibi yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Cimbom, PSG'de forma şansı bulamayan Arjantinli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Deneyimli forvet, attığı 9 golün yanına 6 da asist ekleyerek 15 gole direkt katkı sağladı.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Sezon başında yaptığı takviyelerle çok konuşulan Galatasaray, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de ses getiren bir transfere imza attı.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Öte yandan iki takım da geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu alarak bir taşla iki kuş vurdu.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

15 milyon Euro'ya aldığı 23 yaşındaki genç yıldızı 35 milyon Euro'ya satma ihtimali yüksek görünüyor.

Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Icardi ve Zaniolo...

ZANIOLO'DAN GELEN PARAYLA ICARDI ALINACAK

Cimbom, Zaniolo'dan gelen parayla kadrosuna katmak istediği kiralık Mauro Icardi'nin bonservisini alabilecek.

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