GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, hafta sonu ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, hafta sonu ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Bu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Dries Mertens'in oynaması şüpheli...
Aslan'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız isim çeşitli teklifler alıyordu.
Belçikalı futbolcunun geleceğine ilişkin kararı netleşti. İşte ayrıntılar...
Ara transfer döneminde Dries Mertens, Çin'den güçlü teklifler aldı.
Ancak Galatasaray'da oynamaktan, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu olan 35 yaşındaki futbolcu kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.
Ailesi de Türkiye'yi çok sevdiği için Mertens kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi planlıyor.
Mertens, 3 maça daha çıkarsa kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Mertens, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...