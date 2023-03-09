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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens, gelen teklifler sonrası geleceğine ilişkin kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 09:00
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, hafta sonu ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Bu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Dries Mertens'in oynaması şüpheli...

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Aslan'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız isim çeşitli teklifler alıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Belçikalı futbolcunun geleceğine ilişkin kararı netleşti. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Ara transfer döneminde Dries Mertens, Çin'den güçlü teklifler aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Ancak Galatasaray'da oynamaktan, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu olan 35 yaşındaki futbolcu kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Ailesi de Türkiye'yi çok sevdiği için Mertens kariyerini Galatasaray'da sürdürmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Mertens, 3 maça daha çıkarsa kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Mertens, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens kararını verdi! Teklifler...

1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...

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