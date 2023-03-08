TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de en çok konuşulan takımlardan biri oldu.
Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak gündem olan Aslan, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de kadrosuna kattı.
Kış transfer dönemini 3 transferle kapatan yönetim, gelecek sezon çalışmalarına ara vermeden başladı.
Yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın önceliklerinden biri forvet transferi...
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu gündemine aldı.
İngiliz ekibinden ayrılması kesinleşen Firmino'nun adı Galatasaray'la anılmaya başladı.
Sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor.
JUVENTUS DA TALİP OLDU
Sabah'ın haberine göre; İtalyan devi Juventus, 31 yaşındaki Brezilyalı forveti listesine
Bonservis ödenmeyecek Firmino'ya ülkesinden de cazip teklifler geleceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Firmino transferini gerçekleştirme olasılığı oldukça zor gözüküyor.
Icardi ve Gomis'in sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için sarı-kırmızılı yönetim, en az iki forvet takviyesi planlıyor.
Icardi'nin bonservisini almaya çalışacak olan G.Saray, Arjantinli golcünün kalmak istemesi nedeniyle PSG ile pazarlıklara eli güçlü oturacak.
Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 27 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Firmino'nun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.