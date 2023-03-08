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TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Roberto Firmino'nun en ciddi taliplerden biri Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak için şimdiden çalışmalarına başlarken, Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 09:28
TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Sezon başında yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de en çok konuşulan takımlardan biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak gündem olan Aslan, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Kış transfer dönemini 3 transferle kapatan yönetim, gelecek sezon çalışmalarına ara vermeden başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın önceliklerinden biri forvet transferi...

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

İngiliz ekibinden ayrılması kesinleşen Firmino'nun adı Galatasaray'la anılmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

JUVENTUS DA TALİP OLDU

Sabah'ın haberine göre; İtalyan devi Juventus, 31 yaşındaki Brezilyalı forveti listesine

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Bonservis ödenmeyecek Firmino'ya ülkesinden de cazip teklifler geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın Firmino transferini gerçekleştirme olasılığı oldukça zor gözüküyor.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Icardi ve Gomis'in sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için sarı-kırmızılı yönetim, en az iki forvet takviyesi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Icardi'nin bonservisini almaya çalışacak olan G.Saray, Arjantinli golcünün kalmak istemesi nedeniyle PSG ile pazarlıklara eli güçlü oturacak.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Firmino'dan Galatasaray'a kötü haber!

Yıldız futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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