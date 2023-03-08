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Galatasaray'dan Dries Mertens, Fernando Muslera ve Fredrik Midtsjö'nün sakatlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar son olarak Fernando Muslera, Dries Mertens ve Freddik Midtsjö'nün durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 18:47 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 19:01
Galatasaray'dan Dries Mertens, Fernando Muslera ve Fredrik Midtsjö'nün sakatlık durumu hakkında açıklama!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan kaleci Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sağlık raporu açıklamasında, Uruguaylı file bekçisinin tedavisinin tamamlandığı aktarılırken, "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.

Tedavisine devam edilen oyunculardan Dries Mertens'le ilgili, "Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü." denildi.

Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün de tedavisine devam edildiği, oyuncunun bugün düz koşulara başladığı aktarıldı.

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