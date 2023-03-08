GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 5 Mart'ta sona eren ara transfer döneminde çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 5 Mart'ta sona eren ara transfer döneminde çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
BEKLENENDEN İYİ DURUMDA
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, beklenenden daha iyi durumda geldi.
Roma'da sıkıntılı günler yaşayan ve kadro dışı kalan İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı ekipte kısa sürede havaya girdi.
Galatasaray formasını giydiği iki hazırlık maçını da boş geçmeyen ve bir de asist yapan 23 yaşındaki oyuncunun, hem mental hem de fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.
Öngörülen süreden çok daha erken uyum sağlayan ve diri bir görüntü çizen Zaniolo'nun gelişi, takım içindeki forma rekabetini kızıştırırken Teknik Direktör Okan Buruk'un bu durumdan bir hayli memnun olduğu bildirildi.
Genç oyuncunun yüksek konsantrasyon ve hırsından etkilenen Buruk'un, Zaniolo için, "Beklediğimden iyi durumda. Adaptasyon sorunu yaşayacak gibi görünmüyor" dediği belirtildi.
KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA
Milliyet'te yer alan habere göre; Buruk'un, Mertens'in fiziksel olarak hazır olmamasından dolayı, Zaniolo veya Mata'dan birini Kasımpaşa maçında tercih edeceği, ibrenin İtalyan futbolcudan yana olduğu bildirildi.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma formasıyla 17 maçta forma giydi.
İtalyan futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı ile de 11 maça çıkan Zaniolo, 2 gol attı.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.