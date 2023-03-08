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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa'yı devirerek galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda İstanbul ekibiyle oynanacak maç öncesi merak edilen konulardan biri de yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun oynayıp oynamayacağı oldu. Teknik direktör Okan Buruk, İtalyan yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 11:27
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 5 Mart'ta sona eren ara transfer döneminde çok konuşulan bir hamleye imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

BEKLENENDEN İYİ DURUMDA

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, beklenenden daha iyi durumda geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Roma'da sıkıntılı günler yaşayan ve kadro dışı kalan İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı ekipte kısa sürede havaya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray formasını giydiği iki hazırlık maçını da boş geçmeyen ve bir de asist yapan 23 yaşındaki oyuncunun, hem mental hem de fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Öngörülen süreden çok daha erken uyum sağlayan ve diri bir görüntü çizen Zaniolo'nun gelişi, takım içindeki forma rekabetini kızıştırırken Teknik Direktör Okan Buruk'un bu durumdan bir hayli memnun olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Genç oyuncunun yüksek konsantrasyon ve hırsından etkilenen Buruk'un, Zaniolo için, "Beklediğimden iyi durumda. Adaptasyon sorunu yaşayacak gibi görünmüyor" dediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Milliyet'te yer alan habere göre; Buruk'un, Mertens'in fiziksel olarak hazır olmamasından dolayı, Zaniolo veya Mata'dan birini Kasımpaşa maçında tercih edeceği, ibrenin İtalyan futbolcudan yana olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma formasıyla 17 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

İtalyan futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

İtalya Milli Takımı ile de 11 maça çıkan Zaniolo, 2 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Kasımpaşa maçında...

23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

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