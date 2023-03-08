GALATASARAY HABERİ: Florya'da ikinci bahar! Küllerinden doğdular

Galatasaray, transfer ettiği oyuncuları parlatmaya, sarı-kırmızılı takıma transfer olan yıldızlar ise adını yeniden Avrupa'da duyurmaya devam ediyor. Yurtdışında çeşitli sebeplerden dolayı kulüpleri ile sorun yaşayan yıldızlar huzuru Aslan'da buldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk ile adeta yeniden doğan isimlerin başını Mauro İcardi çekiyor. PSG'de mutsuz günler geçiren Arjantinli golcünün transfer olduğu ilk günden sonra havası değişti. Tüm derbilerde ağları sarsan İcardi, 12 maçta 9 gol 6 asistlik katkı verdi.

MILAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Napoli tarihinin en golcü ismi olan ve kariyerinin sonuna yaklaşan Mertens de sarı-kırmızılı ekipte kendini yeniden kanıtladı. 22 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan 36 yaşındaki yıldız, takıma olan aidiyetiyle de taraftarın kalbini kazandı. 29 milyon euro'ya transfer olduğu Arsenal'de tutunamayan ve geçen sezonu Fiorentina'da kiralık geçiren Torreira da Avrupa'ya kalitesini hatırlattı. Uruguaylı'nın adı sezon sonu için Milan'la anılmaya başladı. Bu isimlerin ikinci baharını yaşadığı Cimbom'da, adeta Okan Buruk'un elinin değdiği herkes kalitesini yansıtmış oldu.