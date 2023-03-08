Haberler Galatasaray Fişi çekecek

Fişi çekecek

Okan Buruk, yüksek tempolu futbolla Kasımpaşa’yı ilk 45’te bitirmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Fişi çekecek

Evinde taraftarının desteğiyle daha coşkulu bir futbol ortaya koyan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da bunu uygulamak istiyor. Ön alan presine önem veren tecrübeli hocanın öğrencileri, hazırlık maçlarında da benzer futbolu oynadı. Tecrübeli hoca, Kasımpaşa karşısında maça hızlı girme planı yaptı. Rakibi presle boğarak ilk 45'te üstünlüğü ele geçirmek istediğini oyuncularına anlattı. İdmanlarda uygulamalı olarak çalışan Cimbom, ilerideki yıldız hücumcularına güveniyor. Sarı-kırmızılılarda artık tek hedef Kasımpaşa'nın gardını ilk yarıda indirerek 3 puanı almak olacak.

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