Fişi çekecek

Evinde taraftarının desteğiyle daha coşkulu bir futbol ortaya koyan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da bunu uygulamak istiyor. Ön alan presine önem veren tecrübeli hocanın öğrencileri, hazırlık maçlarında da benzer futbolu oynadı. Tecrübeli hoca, Kasımpaşa karşısında maça hızlı girme planı yaptı. Rakibi presle boğarak ilk 45'te üstünlüğü ele geçirmek istediğini oyuncularına anlattı. İdmanlarda uygulamalı olarak çalışan Cimbom, ilerideki yıldız hücumcularına güveniyor. Sarı-kırmızılılarda artık tek hedef Kasımpaşa'nın gardını ilk yarıda indirerek 3 puanı almak olacak.