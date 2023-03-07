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Zaniolo zirvede

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken, devre arasının en pahalı takviyesini Galatasaray yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Zaniolo zirvede

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken, devre arasının en pahalı takviyesini Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılılar, yeni yıldızı Nicolo Zaniolo için 5 taksitle 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Bu alanda açık ara zirvede yer alan İtalyan yıldızı 6 milyon euro'yla Fenerbahçe'ye imza atan Jayden Oosterwolde takip ediyor. 3. sırada ise Fenerbahçe'nin transferi için 3.7 milyon euro ödediği savunmacı Samet Akaydın yer alıyor.

Galatasaray kariyerine 2 maçta 2 gol ve 1 asistle hızlı giren 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, aynı zamanda açık ara farkla Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Transfermarkt değeri 30 milyon euro olan İtalyan ismi, 17.5 milyon euro'yla İcardi takip ediyor.

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