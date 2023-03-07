Haberler Galatasaray Listeye girdiler

Listeye girdiler

Cimbom'un iki yerlisi A Milli Takım'a göz kırptı. Bu sezonun vazgeçilmez ismi olan ve henüz milli olmayan Abdülkerim Bardakcı ile 2 kez ay-yıldızlı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım geniş oyuncu listesine dahil edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Listeye girdiler
Cimbom'un iki yerlisi A Milli Takım'a göz kırptı. Bu sezonun vazgeçilmez ismi olan ve henüz milli olmayan Abdülkerim Bardakcı ile 2 kez ay-yıldızlı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım geniş oyuncu listesine dahil edildi. Stefan Kuntz ve ekibi iki ismi yakından takip ediyor. Euro 2024 Elemeleri'ne çağrılması sürpriz olmayacak.
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Zaniolo transferinin perde arkasında hangi oyuncu vardı? Levent Tüzemen'den dikkat çeken sözler (Gs haberleri)
Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor
Forvetler sustu Fırtına durdu!
Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'ten Firmino talimatı!
Nelsson'a Atalanta kancası!
Kadınlar Günü kutlamak caiz mi, haram mı, günah mı?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:40
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:39
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:08
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:07
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37
Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi 00:14
Daha Eski
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." 00:14
Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." 00:15
Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! 00:15
Szalai'den Sevilla maçı yorumu! Szalai'den Sevilla maçı yorumu! 00:15
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 00:15
Kasımpaşa nefes aldı! Kasımpaşa nefes aldı! 00:15