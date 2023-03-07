Listeye girdiler

Cimbom'un iki yerlisi A Milli Takım'a göz kırptı. Bu sezonun vazgeçilmez ismi olan ve henüz milli olmayan Abdülkerim Bardakcı ile 2 kez ay-yıldızlı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım geniş oyuncu listesine dahil edildi.
Cimbom'uniki yerlisi A Milli Takım'a göz kırptı. Bu sezonun vazgeçilmez ismi olan ve henüz milli olmayan Abdülkerim Bardakcı ile 2 kez ay-yıldızlı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım geniş oyuncu listesine dahil edildi. Stefan Kuntz ve ekibi iki ismi yakından takip ediyor. Euro 2024 Elemeleri'ne çağrılması sürpriz olmayacak.