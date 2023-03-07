Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi performansı ile dikkat çekiyor.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi performansı ile dikkat çekiyor.
Golcü oyuncu bu sezon Süper Lig'de 12 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
Arjantinli yıldız golcü kimliğinin dışında yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekti.
Icardi, G.Saray forması ile ligde 9 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
PSG'de düşen performansını Galatasaray'da tekrar üst seviyeye çıkartan yıldız isim, Avrupa devlerinin radarına girdi.
Özellikle İtalya'dan Juventus, Milan ve Inter'in devrede olduğu Icardi için Galatasaray da yoğun bir mesai harcıyor.
Sezon sonunda Fransız kulübüne geri dönecek olan Icardi için sarı-kırmızılı ekipte çalışmalar sürüyor.
Ancak PSG, Mauro Icardi'yi takasta kullanmayı düşünüyor.
İtalyan devinde mutlu olmayan Moise Kean, PSG'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Habere göre PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, bu anlaşmanın merkezindeki olabilir.
Bu sezon Juventus forması ile Serie A'da 23 maça çıkan oyuncu, 5 gol kaydetti.
Kean, bu karşılaşmaların sadece 9'un ilk 11 şansı buldu.
Ayrıca Mauro Icardi, PSG'de gelecek sezonun kadro planlamasında yer almıyor.
Bundan dolayı Arjantinli yıldızın Fransız devinden ayrılması muhtemel görünüyor.