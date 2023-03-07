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Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mauro Icardi, performansı ile sarı kırmızılı taraftarları kendisine hayran bıraktı. Yıldız oyuncu, aynı zamanda Avrupa'nın büyük kulüplerinin de radarına girdi. Fransız basınının haberine göre Paris Saint Germain, Icardi'yi sezon sonunda takasta kullanacak. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 19:17
Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi performansı ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Golcü oyuncu bu sezon Süper Lig'de 12 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Arjantinli yıldız golcü kimliğinin dışında yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Icardi, G.Saray forması ile ligde 9 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

PSG'de düşen performansını Galatasaray'da tekrar üst seviyeye çıkartan yıldız isim, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Özellikle İtalya'dan Juventus, Milan ve Inter'in devrede olduğu Icardi için Galatasaray da yoğun bir mesai harcıyor.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Sezon sonunda Fransız kulübüne geri dönecek olan Icardi için sarı-kırmızılı ekipte çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Ancak PSG, Mauro Icardi'yi takasta kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in Fransız basınından derlediği habere göre PSG, Juventus ile masaya oturacak.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

İtalyan devinde mutlu olmayan Moise Kean, PSG'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Habere göre PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, bu anlaşmanın merkezindeki olabilir.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Bu sezon Juventus forması ile Serie A'da 23 maça çıkan oyuncu, 5 gol kaydetti.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Kean, bu karşılaşmaların sadece 9'un ilk 11 şansı buldu.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Ayrıca Mauro Icardi, PSG'de gelecek sezonun kadro planlamasında yer almıyor.

Galatasaray'a Icardi transferinde kötü haber! PSG'den flaş karar geldi

Bundan dolayı Arjantinli yıldızın Fransız devinden ayrılması muhtemel görünüyor.

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