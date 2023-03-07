Boey Ada’ya

Galatasaray'ın yıldızları Avrupa'nın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sezon savunmanın sağında formayı kapan ve yıldızı parlayan Sacha Boey'e Ada'dan talip çıktı. Newcastle United'ın Fransız beki yakından takip ettiği öğrenildi. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra para saçan Ada temsilcisi, Boey için sezon sonu teklif yapacak. Takibini sürdürecek Newcastle'dan 20 milyon euro talep edilecek. Galatasaray böylece 1 milyon euro'ya transfer ettiği Boey'den büyük bir gelir elde edecek. Başarılı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 karşılaşmada 2 kez asist yapmayı başardı.