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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ayrılığı durumunda alternatif listesini belirledi. Bu doğrultuda Cimbom, transfer gündemine Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu almıştı. Brezilyalı santrforun transferine dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 18:56
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Yönetim bir yandan şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Bu doğrultuda Galatasaray'da sezon sonu için transfer operasyonu başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Konuyla ilgili bomba iddia İngiliz basınından geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Liverpoolecho'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, yaz aylarında Firmino'yu transfer etmek için çok istekli olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

İngiliz ekibiyle haziran ayında sona erecek 31 yaşındaki santrforun, kulübüyle yola devam etmesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Bu gelişme sonrası sarı kırmızılıların, Roberto Firmino için ciddi adımlar atacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Transferin önümüzdeki aylarda netliğe kavuşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Firmino, bu sezon Liverpool'da 27 maça çıktı.

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