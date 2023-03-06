TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Roberto Firmino operasyonu!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.
Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Yönetim bir yandan şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da sezon sonu için transfer operasyonu başladı.
Sarı kırmızılıların İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Roberto Firmino ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Cimbom'un, Brezilyalı golcüyü sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Galatasaray'ın Firmino transferine dair önemli bir gelişme daha yaşandı.
Konuyla ilgili bomba iddia İngiliz basınından geldi.
Liverpoolecho'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, yaz aylarında Firmino'yu transfer etmek için çok istekli olduğu vurgulandı.
İngiliz ekibiyle haziran ayında sona erecek 31 yaşındaki santrforun, kulübüyle yola devam etmesi beklenmiyor.
Bu gelişme sonrası sarı kırmızılıların, Roberto Firmino için ciddi adımlar atacağı kaydedildi.
Transferin önümüzdeki aylarda netliğe kavuşması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Firmino, bu sezon Liverpool'da 27 maça çıktı.
Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle oynadı.
Sambacı forvet kariyerinde Figueirense FC, Tombense ve Hoffenheim gibi takımlarda da oynamıştı.