TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Sezon başında yıldız transferlere imza atan Galatasaray durmak bilmiyor.
Sezon başında yıldız transferlere imza atan Galatasaray durmak bilmiyor.
Devre arasında da büyük transferler yapan Cimbom kadrosunu güçlendirdi.
Bu sezon büyük bir avantajla şampiyonluk yarışına devam eden Aslan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonluk sonrası yapacağı transferleri belirlemeye başladı.
Galatasaray yeni sezonda Şampiyonlar Lig'i için dev transferlere imza atmak istiyor.
Cimbom'un hedefinde eski futbolcusu Alex Telles vardı.
Brezilyalı sol bek 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
2016 yılında ise sarı-kırmızılı ekip Alex Telles'i Porto'ya sattı.
Aslan'da oynadığı 53 maçta 2 gol 3 asist yaptı.
Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 23 maçta 3 asist yaptı.
ALEX TELLES İÇİN YENİ GELİŞMELER YAŞANDI
İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre, Manchester United'in bonservisli futbolcusu Alex Telles ile sözleşme uzatmayacağını ve Galatasaray'ın yıldız sol bek ile ilgilendiğini yazdı.