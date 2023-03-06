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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Süper Lig'de lider olan Galatasaray, şampiyonluk hedefinden sonra Şampiyonlar Ligi için transferde kollarını sıvamaya başladı. Yıldız bir transfere imza atmak isteyen Cimbom eski futbolcusu Alex Telles ile ilgileniyordu. Sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (GS TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:07
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Sezon başında yıldız transferlere imza atan Galatasaray durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Devre arasında da büyük transferler yapan Cimbom kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Bu sezon büyük bir avantajla şampiyonluk yarışına devam eden Aslan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonluk sonrası yapacağı transferleri belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Galatasaray yeni sezonda Şampiyonlar Lig'i için dev transferlere imza atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Cimbom'un hedefinde eski futbolcusu Alex Telles vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Brezilyalı sol bek 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

2016 yılında ise sarı-kırmızılı ekip Alex Telles'i Porto'ya sattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Aslan'da oynadığı 53 maçta 2 gol 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 23 maçta 3 asist yaptı.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alex Telles müjdesi geldi!

ALEX TELLES İÇİN YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre, Manchester United'in bonservisli futbolcusu Alex Telles ile sözleşme uzatmayacağını ve Galatasaray'ın yıldız sol bek ile ilgilendiğini yazdı.

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