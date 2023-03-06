Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da galibiyet serisi 13 maça çıktı.
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da galibiyet serisi 13 maça çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Cimbom, İstanbul ekibini yenerek serisini 14 maça çıkarmak ve liderliğini perçinlemek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Lucas Torreira'nın durumu merak konusu olmuştu.
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Torreira forma giymemişti.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun hastalığı sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.
26 yaşındaki yıldızın, Kasımpaşa ile oynanacak Süper Lig mücadelesinde yine 11'deki yerini alacağı kaydedildi.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta görev aldı.
Uruguaylı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.