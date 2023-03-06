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Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen Lucas Torreira'nın durumu merak konusu olmuştu. Uruguaylı yıldızdan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 09:37
Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da galibiyet serisi 13 maça çıktı.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Cimbom, İstanbul ekibini yenerek serisini 14 maça çıkarmak ve liderliğini perçinlemek istiyor.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Lucas Torreira'nın durumu merak konusu olmuştu.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Torreira forma giymemişti.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Uruguaylı orta saha oyuncusunun hastalığı sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

26 yaşındaki yıldızın, Kasımpaşa ile oynanacak Süper Lig mücadelesinde yine 11'deki yerini alacağı kaydedildi.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta görev aldı.

Lucas Torreira'dan Galatasaray'ı sevindiren haber!

Uruguaylı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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