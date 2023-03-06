Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Cimbom bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Aslan'ın ana hedeflerinden birisi taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek.
Gelecek sezon da PSG'nin kadro planlamasında yer almadığı için yollar kesin olarak ayrılacak.
Yönetim, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Icardi'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın birçok dev kulübü 30 yaşındaki forvetin peşinde.
Galatasaray 3 aydır Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile masada.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'ün yürüttüğü operasyonda tecrübeli forvetin bonservisi için uğraş veriliyor.
Tabii bunda Icardi'nin de Cimbom'da kalmak istemesi önemli. Güçlü teklifler aldığı için aklı karışık.
Burada da G.Saray taraftarı rol oynuyor. Hem Icardi'nin hem de eşi Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarına "Bizimle kalın" mesajları yağıyor.
Taraftar Icardi'nin golleri sonrası çalan şarkıdaki gibi "Tutsak yüreğim" diyerek ona gitme diyor.
KASIMPAŞA'YA KARŞI SAHADA
Mauro Icardi, İstanbulspor mücadelesinde forma giymemişti. Arjantinli golcünün dinlendirildiği için oynamadığı belirtildi.
30 yaşındaki forvetin Kasımpaşa ile 2oynanacak karşılaşmada forma giymesinde bir engel bulunmadığı öğrenildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta süre aldı.
Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole direkt etki etti.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon Euro.