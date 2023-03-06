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Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, şimdiden Arjantinli yıldızın bonservisini almak için harekete geçerken, Icardi için yapılacak teklif de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Cimbom bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Aslan'ın ana hedeflerinden birisi taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

PSG'den 1 sezonluğuna kiralanan Arjantinli yıldız maçlar bittikten sonra Fransız kulübüne dönmek zorunda.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Gelecek sezon da PSG'nin kadro planlamasında yer almadığı için yollar kesin olarak ayrılacak.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Yönetim, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Icardi'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın birçok dev kulübü 30 yaşındaki forvetin peşinde.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Galatasaray 3 aydır Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile masada.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'ün yürüttüğü operasyonda tecrübeli forvetin bonservisi için uğraş veriliyor.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Tabii bunda Icardi'nin de Cimbom'da kalmak istemesi önemli. Güçlü teklifler aldığı için aklı karışık.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Burada da G.Saray taraftarı rol oynuyor. Hem Icardi'nin hem de eşi Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarına "Bizimle kalın" mesajları yağıyor.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Taraftar Icardi'nin golleri sonrası çalan şarkıdaki gibi "Tutsak yüreğim" diyerek ona gitme diyor.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

KASIMPAŞA'YA KARŞI SAHADA

Mauro Icardi, İstanbulspor mücadelesinde forma giymemişti. Arjantinli golcünün dinlendirildiği için oynamadığı belirtildi.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

30 yaşındaki forvetin Kasımpaşa ile 2oynanacak karşılaşmada forma giymesinde bir engel bulunmadığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta süre aldı.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam

Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole direkt etki etti.

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