Galatasaray'da forma 'Aslan'ın ağzında

Galatasaray'ın son resmi maçının üzerinden bir ay geçmesine rağmen geriye gitmedi, aksine daha da iyi duruma geldi.

Son olarak Nef Stadı'nda Trabzonspor'u deviren ve deprem felaketi nedeniyle verilen arada hazırlık maçları oynayan sarı-kırmızılılar, önceki gün Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-0 yenerek gövde gösterisi yaptı.

Milliyet'in haberine göre; Ayrıca ara transfer döneminde gelen yeni isimler de takımdaki rekabeti artırdı. Roma'dan gelen Zaniolo, Alanya ve İstanbulspor hazırlık maçlarında sonradan oyuna girip gol attı. İtalyan futbolcu, bu iki maçta 1 de asist yaptı. Özellikle Zaniolo ön taraftaki rekabeti bambaşka bir noktaya getirdi.

ADEKUGBE SOL BEKTE GÜVEN VERDİ

Barış, Alanya ile yapılan maça damga vururken, önceki günkü İstanbulspor maçında da Yunus, performansı ile yıldızlaşmıştı. Yine Rashica ve Kerem de oynadıkları oyunla iyi durumda olduklarını gösterdi. Kaan Ayhan ise, Nelsson'un yerine oynadığı dakikalarda güven verirken, Adekugbe de sol bekteki problemi çözeceğini gösterdi.

Teknik Direktör Okan Buruk, takımdaki her oyuncuya dokunurken, bir tek Yusuf Demir, performansı ile beklentilerin altında kaldı.