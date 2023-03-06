Haberler Galatasaray Aslan'a geldi ızdırabı bitti

Aslan'a geldi ızdırabı bitti

‘Tükenmişlik sendromu’ teşhisiyle geldiği Galatasaray’da yüzünde güller açan Zaniolo şov yapıyor. 2 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Aslan'a geldi ızdırabı bitti

G.Saray'ın 15 milyon euroya Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo kısa sürede kalitesini sergiledi. İtalya'da zor günler geçiren ve 'tükenmişlik sendromu' teşhisiyle sarı-kırmızılı kulübe transfer olan 23 yaşındaki yıldız Florya'da çabuk iyileşti. Camianın sevgi çemberine aldığı Zaniolo'nun Galatasaray tercihi İtalyanları şaşırtmıştı. O yüzden buradaki her adımını yakından takip ediyorlar. Alanyaspor maçında 1 gol attıktan sonra önceki gün İstanbulspor ağlarını da 1 defa havalandıran Zaniolo, 1 de asist yapmıştı. İtalyan basını da genç futbolcunun Cimbom'a kısa sürede uyum sağladığını yazdı.

DİĞER
‘Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su artık evli mutlu ve çocuklu! İşte Ayşecan Tatari'nin yıllar içindeki değişimi
Son dakika: Akdeniz'de Hatay İskenderun Körfezi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama
17'lik yetenek Fırtına'nın radarında!
G.Saray'a transferde dişli rakip! İtalyan devi göz dikti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da varsa yoksa Icardi!
Florya havası iyi geldi! Bir yıllık değişim hayran bırakıyor
Berat Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler
Berat Kandili ne zaman 2023?
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert'e övgü dolu sözler: O muhteşem kurtarış olmasa... Mert'e övgü dolu sözler: O muhteşem kurtarış olmasa... 07:49
R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:01
R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:57
Beşiktaş moral depoladı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş moral depoladı! İşte güncel puan durumu 00:50
Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! 00:50
Dev maçta Liverpool farklı galip geldi! Dev maçta Liverpool farklı galip geldi! 00:50
Daha Eski
Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup etti! Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup etti! 00:50
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:50
Erman Toroğlu'dan flaş Josef de Souza sözleri! Erman Toroğlu'dan flaş Josef de Souza sözleri! 00:50
Marsilya'dan deplasmanda kritik galibiyet! Marsilya'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:50
Serie A'da haftanın maçı Roma'nın! Serie A'da haftanın maçı Roma'nın! 00:50
G.Saray'dan kaleye sürpriz takviye! G.Saray'dan kaleye sürpriz takviye! 00:50