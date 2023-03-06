Aslan'a geldi ızdırabı bitti

G.Saray'ın 15 milyon euroya Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo kısa sürede kalitesini sergiledi. İtalya'da zor günler geçiren ve 'tükenmişlik sendromu' teşhisiyle sarı-kırmızılı kulübe transfer olan 23 yaşındaki yıldız Florya'da çabuk iyileşti. Camianın sevgi çemberine aldığı Zaniolo'nun Galatasaray tercihi İtalyanları şaşırtmıştı. O yüzden buradaki her adımını yakından takip ediyorlar. Alanyaspor maçında 1 gol attıktan sonra önceki gün İstanbulspor ağlarını da 1 defa havalandıran Zaniolo, 1 de asist yapmıştı. İtalyan basını da genç futbolcunun Cimbom'a kısa sürede uyum sağladığını yazdı.