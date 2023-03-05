Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray, sil baştan yeni sezona girdi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray, sil baştan yeni sezona girdi.
Okan Buruk'u takımın başına getiren Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray'da yeni bir kadro yapılanmasına imza attı.
Erden Timur önderliğinde transferde önemli adımlar atan Aslan, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı başardı.
Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'a Icardi'den de müjdeli haber geldi.
PSG ICARDI İLE YOLLARINI AYIRIYOR
Fransız basınında cumartesi günkü gazete manşetlerinde yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi.
Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" demişti.
BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO
Gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.
Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak.
30 yaşındaki santrfor, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek Cimbom'da kalmaya yeşil ışık yaktı.
Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da "Beklenen anlaşma sağlandı" diye yorumlanıyor.
Sarı-kırmızılılar sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden olan Icardi, taraftarlarını da etkilemeye devam ediyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol ve 6 asistle oynuyor.