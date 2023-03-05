Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarı mest eden Mauro Icardi ile ilgili taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Arjantinli yıldızın bonservisini almak isteyen Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 13:47 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 13:47
Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray, sil baştan yeni sezona girdi.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Okan Buruk'u takımın başına getiren Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray'da yeni bir kadro yapılanmasına imza attı.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Erden Timur önderliğinde transferde önemli adımlar atan Aslan, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı başardı.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'a Icardi'den de müjdeli haber geldi.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

PSG ICARDI İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Fransız basınında cumartesi günkü gazete manşetlerinde yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" demişti.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

30 yaşındaki santrfor, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek Cimbom'da kalmaya yeşil ışık yaktı.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da "Beklenen anlaşma sağlandı" diye yorumlanıyor.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Sarı-kırmızılılar sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Galatasaray'da Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden olan Icardi, taraftarlarını da etkilemeye devam ediyor.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a büyük müjde!

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol ve 6 asistle oynuyor.

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