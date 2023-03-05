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Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti!

Süer Lig'de 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarına devam etti. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 18:16
Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti!

Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, geniş alanda top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 7 Mart Salı günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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