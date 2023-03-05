Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti!

Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, geniş alanda top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 7 Mart Salı günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.