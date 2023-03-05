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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından Galatasaray, İstanbulspor'la bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 yenerken yeni transfer Nicolo Zaniolo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 09:23
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma iddialı bir giriş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

G.Saray formasını ilk kez giydiği Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan yeni transfer Zaniolo, dün de İstanbulspor maçını boş geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

İkinci yarının başında Yunus'un yerine oyuna giren İtalyan yıldız, önce çalımlarıyla taraftarı ayağa kaldırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Daha sonra da durumu 5-0'a getiren golü attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Zaniolo, bir de Dubois'ya gol pası vererek G.Saray kariyerine hızlı girmiş oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Taraftarlar, 24 yaşındaki yıldızın ilk 11'e girmesini dört gözle bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

İtalyan basını da Zaniolo hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Corriere dello Sport, 24 yaşındaki futbolcu için, "Zaniolo artık üzgün değil. Türkiye'de yeniden dirilen eski Romalı, hazırlık maçında 1 gol, 1 asist yaptı." denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla yeniden futbola odaklandığı belirtildi.

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