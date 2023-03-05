GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo performansıyla taraftarlarını mest etti!

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma iddialı bir giriş yaptı.
G.Saray formasını ilk kez giydiği Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan yeni transfer Zaniolo, dün de İstanbulspor maçını boş geçmedi.
Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma iddialı bir giriş yaptı.
G.Saray formasını ilk kez giydiği Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan yeni transfer Zaniolo, dün de İstanbulspor maçını boş geçmedi.
Daha sonra da durumu 5-0'a getiren golü attı.
Taraftarlar, 24 yaşındaki yıldızın ilk 11'e girmesini dört gözle bekliyor.
Corriere dello Sport, 24 yaşındaki futbolcu için, "Zaniolo artık üzgün değil. Türkiye'de yeniden dirilen eski Romalı, hazırlık maçında 1 gol, 1 asist yaptı." denildi.
Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla yeniden futbola odaklandığı belirtildi.