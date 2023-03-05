Aslan'dan 6 gollü şov

Ligde haftayı bay geçen Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı mücadelede 6-0'lık galibiyetle şov yaptı. Karşılaşmada perdeyi 8'de Rashica açtı. 19. dakikada Yunus'un pasında Oliveira nefis tek vuruşuyla 2-0'ı getirdi. İlk yarının en etkili ismi Yunus bu kez 40'ta Gomis'e gol pası verdi. Fransız forvet, devrenin skorunu belirleyen isim oldu.

BASKILI OYNADI

İkinci yarıya 8 oyuncu değişikliğiyle başlayan G.Saray, ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptığı etkili oyununu sürdürdü. 55'te Yusuf Demir'in duran toptan ortasında Emin Bayam kafayla ağları sarstı: 4-0. 84'te kaleciden dönen topu tamamlayan Zaniolo, dört dakika sonra bu kez Dubois'e gol pası verdi: 6-0. Farklı kazanan Aslan, hazırlık maçında rakiplerine de gözdağı verdi.

NASIL OYNADILAR?

Zaniolo: İkinci yarı oyuna giren yıldız çalımlarıyla mest etti. Sürekli golü arayan Zaniolo, 1 gol ve 1 asistle de maça damga vurdu.

Adekugbe: Hatayspor'dan transfer edilen Kanadalı oyuncu, savunmanın solunda güven verdi. Hücuma da katkı sağladı.

Kaan Ayhan: Yeni transferlerden Kaan, 46'da Boey'in yerine oyuna girdi. Fazla iş düşmese de stoperde güven veren bir futbol ortaya koydu.

Yunus Akgün: İlk yarının en etkili ismi olan Yunus Akgün, 2 asist yaptı. Kanatlarda önemli bir alternatif olacağını gösterdi.

MİNİ YORUM / SERKAN KORKMAZ: FRAGMAN

Bazı filmlerin fragmanı sattırır. Fragman filminden çok daha güzeldir. Bazı filmlerse kötü fragmanları yüzünden hak ettikleri değeri görmez. Zaniolo'nun iki hazırlık maçında sunduğu iki güzel fragman o kadar etkileyici ki ilk 11 çıktığı ilk resmi maçı heyecanla bekler olduk. Sarı-kırmızılılar pek çok oyuncusunu takıma ısındırmakla kalmadı ve rakiplerine gözdağı vermeyi sürdürdü. Okan Buruk'un ligin kalanındaki en büyük sorunu yokluk değil bolluk olacak. Kanatlar dahil hücuma dönük role sahip oyunculardan yeri garanti diyebileceğim tek isim; Icardi. Şahsen, solda Mertens, Icardi arkasında Zaniolo, sağda Yunus'lu bir hücum grubunun performansını çok heyecan verici bulurum.