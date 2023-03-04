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TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Haji Wright transferi için ısrarını sürdürüyor. Cimbom, 24 yaşındaki forvet için Akdeniz ekibiyle pazarlıklarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar, ABD’li oyuncu için Antalyaspor’a yaptığı önerisini güçlendirdi. İşte yapılan teklifin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transferlere devam etmenin planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı-kırmızılılar forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Aslan transferin son günü yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Devre arası için artık tek hedef Haji Wright.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Antalyasporlu oyuncu için kırmızıbeyazlı kulübün yöneticileriyle temaslar iyice sıklaştı.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Galatasaray ilk olarak 4 milyon euro ve 2 oyuncu önermişti.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Antalyaspor rakamın yükseltilmesini ve 2 oyuncudan birinin Yunus Akgün olmasını talep etmişti.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Ancak Cimbom'un hocası Okan Buruk, Yunus Akgün'ün kesinlikle takımda tutulacağını belirtti. Bunun üzerine teklif değişti.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Galatasaray'ın yeni teklifinde rakam 5 milyon euro'ya yükseltildi.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Fotomaç'ın haberine göre takas edilecek oyuncular da Yusuf Demir ve Emre Taşdemir olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Yusuf daha önce başka bir takıma gitmeyeceğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Emre de Sivasspor'un önerisini reddetmiş ve Cimbom'da kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

İki oyuncunun tavrı da merak edilirken bugün kritik olacak.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin son bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ta kritik gün! İşte Galatasaray'ın yeni teklifi

24 yaşında Haji Wright'ın Cimbom'a transferi olumlu veya olumsuz olarak netleşecek.

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