Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun keyfi yerinde

Nicolo Zaniolo'nun keyfi yerinde

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo ‘tükenmişlik sendromu’ teşhisiyle geldi; Florya’da iyileşti. İtalyan yıldız Roma’dan olaylı ayrılmıştı. Şimdi keyfine diyecek yok. Çok hırslı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Nicolo Zaniolo'nun keyfi yerinde

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a imza atmadan önce sıkıntılı bir süreç geçiriyordu. Genoa maçında taraftan onu ıslıklamıştı. Ardından da kadro dışı kalmıştı. Bournemouth'un 30 milyon euro'luk önerisine rağmen "Oraya gitmem" demesi de kulübü kızdırmıştı. Kadro dışı olmasına rağmen taraftarlardan tehdit mesajları alan 23 yaşındaki yıldızı 'tükenmişlik sendromu' teşhisi konmuştu. Zaniolo bu psikolojiyle sarı-kırmızılı kulübe imza atmıştı. Ancak ilk günden beri büyük bir sevgiyle karşılaştı. Camia onu bağrına basarken, Okan Buruk ve tüm oyuncular Zaniolo'nun etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu.

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri golle başladı. Sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği ve Pendikspor maçlarında forma giyemeyen İtalyan yıldız, Alanyaspor mücadelesinde 80. dakikada oyuna dahil olmuştu. Maçta kaleciden sıyrılıp güzel bir de gol atmıştı. Bu gol İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

DİĞER
Trabzonspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ arasındaki buzlar eridi!
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'de Greenwood heyecanı!
Ferdi Kadıoğlu'na çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anlaşma yapıldı! Zaniolo sezon sonu yolcu
Transferde kritik gün! İşte G.Saray'ın yeni teklifi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, şartları 2023
Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam... F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam... 07:47
Galatasaray galip: 92-84 Galatasaray galip: 92-84 00:57
3 puan Pendik'in 3 puan Pendik'in 00:49
Erzurum’un maçı Rize’de Erzurum’un maçı Rize’de 00:51
Kanarya farklı Kanarya farklı 00:51
Adem'den gümüş Adem'den gümüş 00:54
Daha Eski
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! 00:35
Leipzig'i deviren Dortmund liderliğe oturdu! Leipzig'i deviren Dortmund liderliğe oturdu! 00:36
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! 00:36
UEFA'dan Konyaspor'a ceza UEFA'dan Konyaspor'a ceza 00:38
Lider Napoli'ye Lazio şoku! Lider Napoli'ye Lazio şoku! 00:42
Lider Napoli'ye Lazio şoku! Lider Napoli'ye Lazio şoku! 00:43