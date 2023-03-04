Galatasaray'da Mertens ile devam

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Artı 1'lik opsiyonun devreye girmesi için de Belçikalı yıldızın bu sezon en az 25 maça çıkması gerekiyordu. 35 yaşındaki oyuncu, sarıkırmızılı formayla, Süper Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada boy gösterdi. 3 maça daha çıkarsa kontratı uzayacak. Ancak Galatasaray Kulübü böyle bir madde olmaması durumunda dahi Mertens'in kontratını uzatacaktı. Çünkü hem yönetim hem teknik heyet hem de camia tecrübeli yıldızın aidiyet duygusu ve performansından çok memnun. Ailesi de İstanbul'u çok seviyor.



6 GOL ATIP 3 DE ASİST YAPTI

Mertens, Galatasaray'ın hücumda problem çözen oyuncularından biri. Süper Lig'de 5 gol, 2 asistle oynuyor. Türkiye Kupası'nda da 2-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Toplamda 6 gol attı, 3 asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk onun oyun anlayışını çok beğeniyor. En güvendiği isimlerin başında geliyor.