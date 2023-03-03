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Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray, yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG'yi zorluyor. Fransız kulüp Lionel Messi için bütçe ayırmak istiyor. Arjantinli yıldız forvet İcardi'nin geleceği belirleniyor. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 15:40
Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Arjantinli forvet şu ana kadar gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da bu sezon toplamda 13 maça çıkan yıldız santrafor, 9 gol 6 asistle oynadı.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Cimbom, İcardi'yi bu performansından sonra bonservisiyle birlikte almak istiyor.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Sezon sonu tekrardan PSG'ye dönecek olan Arjantinli yıldız için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

MESSI İÇİN ICARDI VE PARADES FEDA EDİLECEK

Galatasaray'ın çok istediği İcardi için PSG'den mutlu haber geldi.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Akşamın haberine göre; Messi'yi elinde tutmak isteyen Fransız kulüp, bu parayı İcardi ve Parades'ten çıkaracak.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Arjantinli süperstarı elinde tutmak için maaşına zam yapacak olan PSG, aradaki farkı diğer iki Arjantinli yıldızdan çıkaracak.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

İtalyan devleri Milan, Roma ve de Juventus, Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ikna ederse PSG'yle bonservis pazarlıklarını lig bitmeden sonlandıracak ve Mauro ile 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Şu anki piyasa değeri 17.5 milyon euro olan Icardi için G.Saray'ın ödemek istediği bonservis bedeli ise 9-10 milyon euro civarında.

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