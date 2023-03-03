Transferde karar belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı.
Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı.
Arjantinli forvet şu ana kadar gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 13 maça çıkan yıldız santrafor, 9 gol 6 asistle oynadı.
Cimbom, İcardi'yi bu performansından sonra bonservisiyle birlikte almak istiyor.
Sezon sonu tekrardan PSG'ye dönecek olan Arjantinli yıldız için yeni gelişmeler yaşanıyor.
MESSI İÇİN ICARDI VE PARADES FEDA EDİLECEK
Galatasaray'ın çok istediği İcardi için PSG'den mutlu haber geldi.
Akşamın haberine göre; Messi'yi elinde tutmak isteyen Fransız kulüp, bu parayı İcardi ve Parades'ten çıkaracak.
Arjantinli süperstarı elinde tutmak için maaşına zam yapacak olan PSG, aradaki farkı diğer iki Arjantinli yıldızdan çıkaracak.
İtalyan devleri Milan, Roma ve de Juventus, Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ikna ederse PSG'yle bonservis pazarlıklarını lig bitmeden sonlandıracak ve Mauro ile 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.
Şu anki piyasa değeri 17.5 milyon euro olan Icardi için G.Saray'ın ödemek istediği bonservis bedeli ise 9-10 milyon euro civarında.