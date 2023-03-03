Hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan tamamlayacak olan Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Bugünkü çalışma saat 11.30'da...

MERTENS YETİŞECEK

Bir süredir sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Dries Mertens takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. İyileşme sürecine giren Belçikalı futbolcunun, Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.