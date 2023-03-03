Haberler Galatasaray Harika bir takımda

Harika bir takımda

Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendiren Mancini, "Üst düzey, harika bir takımda forma giyecek" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Harika bir takımda

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için konuştu. Mancini, "Umarım, Zaniolo'nun Türkiye'deki deneyimi faydalı olur çünkü Galatasaray gibi üst düzey, harika bir takımda forma giyecek. Sezonun geri kalanında sürekli oynama fırsatı bulacak. Sonrasında İtalya Milli Takımı'nda bizimle de birlikte olacak" dedi. Galatasaray forması altında ilk maçına Alanyaspor'a karşı oynanan özel karşılaşmada çıkan Zaniolo, fileleri havalandırmıştı. Ayrıca 11 kez milli formasını giydi ancak son dönemde kadroya giremedi. Mancini, 2013-14 sezonunda Galatasaray'da çalışmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Zaniolo'yu yakından takip ettiğini belirten Mancini, "Umarım bu kadar gençken Türkiye'deki bu kadar önemli bir deneyimden faydalanır" ifadesini kullandı.

DİĞER
Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu büyüdü! İşte Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi
6'lı koalisyonun kriz dolu toplantısının ardından çarpıcı sonuçlar! CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı açıklandı
F.Bahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak
F.Bahçe'de 1 numaralı sıkıntı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan 2. Roma seferi! Bu kez golcü yıldız
Cimbom'un gözdesine zam yolda!
Resmi Gazete'de bugün! EYT yürürlüğe girdi mi 3 Mart?
3 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında son durum ve canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50
Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! 00:50
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... 00:50
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 00:50
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 00:50