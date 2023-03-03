İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için konuştu. Mancini, "Umarım, Zaniolo'nun Türkiye'deki deneyimi faydalı olur çünkü Galatasaray gibi üst düzey, harika bir takımda forma giyecek. Sezonun geri kalanında sürekli oynama fırsatı bulacak. Sonrasında İtalya Milli Takımı'nda bizimle de birlikte olacak" dedi. Galatasaray forması altında ilk maçına Alanyaspor'a karşı oynanan özel karşılaşmada çıkan Zaniolo, fileleri havalandırmıştı. Ayrıca 11 kez milli formasını giydi ancak son dönemde kadroya giremedi. Mancini, 2013-14 sezonunda Galatasaray'da çalışmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Zaniolo'yu yakından takip ettiğini belirten Mancini, "Umarım bu kadar gençken Türkiye'deki bu kadar önemli bir deneyimden faydalanır" ifadesini kullandı.