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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Son dakika spor haberi: Kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katan Galatasaray'da rüya kadro kuruldu. Bu sezon başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda. Performanslarıyla dikkat çeken yıldız futbolcular da transferde Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor. Transferin gözde 5 yıldızı için belirlenen toplam bonservis bedeli belli oldu. İşte o yıldızlar ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 18:58
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla göz dolduran Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılı takım yaptığı transferler adından söz ettirmeye devam ediyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefinde olan camiaya büyük bir gelir kapısı açıldı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk yolunda dengeleri korumak adına teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Sabah'ın haberine göre; Galatasaraylı kurmaylar, Avrupa ekiplerinin gündemindeki 5 yıldıza 100 milyon euro değer biçti.

İşte o yıldızlar...

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

ZANIOLO
2027 sezonu sonuna kadar imza atan Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon euro.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

NELSSON
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak hesaplanan ve 2026 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Danimarkalı, 7 milyon Euro'ya alınmıştı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

SACHA BOEY
1.1 milyon Euro'ya Rennes'ten alınan Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirip Fransa için oynamak istediğini açıklamıştı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

TORREIRA
Aslan'ın 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den aldığı Torreira için özellikle İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

KEREM AKTÜRKOĞLU
24 Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem Aktürkoğlu ile G.Saray'ın 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

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Galatasaray, sattığı oyuncuların yerine ya daha yüksek maliyetli ya da daha yetersiz oyuncular aldığı dönemi geride bıraktı.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Listede adı geçen 5 futbolcunun da maliyeti ve kalitesine bakıldığında Galatasaray, bu oyunculardan 'Çok iyi para kazanır' demek çok da zor değil.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Zaniolo için 35 milyon Euro reel bir rakam ancak diğer 3 oyuncu (Kerem, Boey ve Torreira) için yazılan rakamların şimdilik gönülden geçenler olduğu ortada.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Sadece Nelsson'da serbest kalma bedeli var. Bu futbolcular, Galatasaray ile 1 sezon Avrupa görseler bu kaliteli kadro içinde fiyatları yükselir.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Elbette 11'in önemli isimleri ancak yakın geçmişte Marcao örneği var. 'Yeri dolmaz' denilen Brezilyalı'yı, Sevilla'ya satan G.Saray nerdeyse dörtte bir fiyatına Abdülkerim'i aldı, o da Marcao'yu unutturacak bir futbol oynuyor.

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