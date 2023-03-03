Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla göz dolduran Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla göz dolduran Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılı takım yaptığı transferler adından söz ettirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefinde olan camiaya büyük bir gelir kapısı açıldı.
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu.
Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı.
Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk yolunda dengeleri korumak adına teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaraylı kurmaylar, Avrupa ekiplerinin gündemindeki 5 yıldıza 100 milyon euro değer biçti.
İşte o yıldızlar...
ZANIOLO
2027 sezonu sonuna kadar imza atan Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon euro.
NELSSON
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak hesaplanan ve 2026 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Danimarkalı, 7 milyon Euro'ya alınmıştı.
SACHA BOEY
1.1 milyon Euro'ya Rennes'ten alınan Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirip Fransa için oynamak istediğini açıklamıştı.
TORREIRA
Aslan'ın 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den aldığı Torreira için özellikle İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU
24 Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem Aktürkoğlu ile G.Saray'ın 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
BÜLENT TİMURLENK: AVRUPA GÖRSELER FİYATLARI YÜKSELİR
Galatasaray, sattığı oyuncuların yerine ya daha yüksek maliyetli ya da daha yetersiz oyuncular aldığı dönemi geride bıraktı.
Listede adı geçen 5 futbolcunun da maliyeti ve kalitesine bakıldığında Galatasaray, bu oyunculardan 'Çok iyi para kazanır' demek çok da zor değil.
Zaniolo için 35 milyon Euro reel bir rakam ancak diğer 3 oyuncu (Kerem, Boey ve Torreira) için yazılan rakamların şimdilik gönülden geçenler olduğu ortada.
Sadece Nelsson'da serbest kalma bedeli var. Bu futbolcular, Galatasaray ile 1 sezon Avrupa görseler bu kaliteli kadro içinde fiyatları yükselir.
Elbette 11'in önemli isimleri ancak yakın geçmişte Marcao örneği var. 'Yeri dolmaz' denilen Brezilyalı'yı, Sevilla'ya satan G.Saray nerdeyse dörtte bir fiyatına Abdülkerim'i aldı, o da Marcao'yu unutturacak bir futbol oynuyor.