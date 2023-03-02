Haberler Galatasaray Vazgeçmeye niyeti yok!

Vazgeçmeye niyeti yok!

G.Saray, Arsen Zakharyan’ın transferi için 5 Mart’a kadar şartları zorlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Vazgeçmeye niyeti yok!

Göreve geldikten sonra dünyaca ünlü yıldızları bir bir transfer eden Dursun Özbek yönetimi gelecek sezon için de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sezon sonunda birçok ismin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bazıları önemli takımlardan ciddi teklifler alırken bazılarının ise sözleşmeleri sona erecek. Son olarak Zaniolo'yu uygun bir maliyetle kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Zakharyan için de fırsat kolluyor. Genç yıldızın ailesi ve babası, etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk bakıyor. Buna karşılık yönetim, Zakharyan'ın ailesini ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. 5 Mart'a kadar da çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

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