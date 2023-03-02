Haberler Galatasaray İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS yardım maçı

İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS yardım maçı

Galatasaray ile İstanbulspor, merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçına çıkacak. Elde edilecek gelirlerin tamamının depremzedelere bağışlanacağı karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS yardım maçı detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 14:09
İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS yardım maçı

İstanbulspor - Galatasaray maçını anlık takip etmek için tıklayın...

İstanbulspor ile Galatasaray depremzedeler için bir araya geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iki şiddetli depremde, milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen doğa olayının yaralarını sarabilmek adına futbol takımları da yardım maçları düzenlerken bu takımlar arasında İstanbulspor ile Galatasaray da yer aldı. İki takım, gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak bir karşılaşma düzenlerken mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: G.Saray'da Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Meğer maliyeti...  
Çekmeköy'de akılalmaz soygun: Güvenlik kameralarına an be an yansıdı
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü
F.Bahçe transferi 10'unla kapatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Balotelli Süper Lig devine geliyor!
G.Saray ile İstanbulspor yardım maçına çıkacak
YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit Boskovic'in sözleşmesini uzattı Eczacıbaşı Dynavit Boskovic'in sözleşmesini uzattı 13:22
Balotelli Süper Lig devine geliyor! Balotelli Süper Lig devine geliyor! 12:58
Trabzonspor - Ümraniyespor maçının biletleri satışta Trabzonspor - Ümraniyespor maçının biletleri satışta 12:57
G.Saray ile İstanbulspor yardım maçına çıkacak G.Saray ile İstanbulspor yardım maçına çıkacak 12:34
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı mı aldı? Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı mı aldı? 12:21
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı 12:19
Daha Eski
Real Madrid - Barcelona canlı izle! Real Madrid - Barcelona canlı izle! 12:15
G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı 11:45
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 11:32
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü 11:27
Keçiörengücü'nden kaleye takviye! Keçiörengücü'nden kaleye takviye! 11:22
İcardi'ye yeni talip! İcardi'ye yeni talip! 11:21