Wanda Nara ile Mauro İcardi yeniden barıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, "O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi, seni seviyorum. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!" ifadelerini kullandı. İcardi ayrıca Wanda Nara ile olan ilişkisi hakkında iddialarda bulunan radyocu Juan Etchegoyen'e de sert çıktı: Magazin muhabiri olmak için çok bilgisizsin. Sana direkt kendim söylüyorum, biz beraberiz, beraber kalacağız ve hep beraber olacağız.