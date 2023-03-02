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Hep beraber olacağız

Mauro İcardi, Wanda Nara ile barıştıklarını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Hep beraber olacağız

Wanda Nara ile Mauro İcardi yeniden barıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, "O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi, seni seviyorum. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!" ifadelerini kullandı. İcardi ayrıca Wanda Nara ile olan ilişkisi hakkında iddialarda bulunan radyocu Juan Etchegoyen'e de sert çıktı: Magazin muhabiri olmak için çok bilgisizsin. Sana direkt kendim söylüyorum, biz beraberiz, beraber kalacağız ve hep beraber olacağız.

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