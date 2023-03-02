Galatasaray'dan Sacha Boey'e yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Transfer tahtasının kapanmasına kısa süre kala harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim bu noktada temaslara başladı.
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Taraftarın sevgilisi olan Boey, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Fransız genç oyuncuyla Premier Lig ekipleri, Liverpool ve Crystal Palace ilgileniyor.
Yönetim, genç sağ bek için flaş karar aldı.
MAAŞI VE SERBEST KALMA BEDELİNDE DÜZENLEME
Sacha Boey ile masaya oturacak yönetim, oyuncunun sözleşmesinde düzenlemeye gidecek.
Sarı kırmızılılar oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.
Galatasaray'dan 480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı 1,25 milyon euro yükseltilecek.
Oyuncunun serbest kalma maddesini ise 25 milyon olarak düzenleyecek.
Galatasaray ile 21 maça çıkan Boey, 2 asist katkısı sağladı.
Kamerun asıllı Fransız oyuncunun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Galatasaray oyuncuyu Rennes ekibinden 1 milyon euro bedelle transfer etmişti.