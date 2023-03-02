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Galatasaray'dan Sacha Boey'e yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, yeni sezon planlamasını yapıyor. Sarı kırmızılı yönetim bonservis beklentisi olan oyuncularına kontratında iyileştirmeye gidiyor. Cimbom, Avrupa'nın devlerini peşine takan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalayacak. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 16:56 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 17:02
ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Transfer tahtasının kapanmasına kısa süre kala harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasını yapıyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim bu noktada temaslara başladı.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Taraftarın sevgilisi olan Boey, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Fransız genç oyuncuyla Premier Lig ekipleri, Liverpool ve Crystal Palace ilgileniyor.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Yönetim, genç sağ bek için flaş karar aldı.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

MAAŞI VE SERBEST KALMA BEDELİNDE DÜZENLEME

Sacha Boey ile masaya oturacak yönetim, oyuncunun sözleşmesinde düzenlemeye gidecek.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Sarı kırmızılılar oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Galatasaray'dan 480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı 1,25 milyon euro yükseltilecek.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Oyuncunun serbest kalma maddesini ise 25 milyon olarak düzenleyecek.

Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni kontrat! Serbest kalma maddesi ve maaşı...

Galatasaray ile 21 maça çıkan Boey, 2 asist katkısı sağladı.

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