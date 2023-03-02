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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun Avrupa deviyle anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 09:56
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılarda birçok takviye ve ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Cimbom, şu ana kadar Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Aslan'da bu üç isim dışında iki de ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

İsviçreli golcü, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Patrick van Aanholt da takımdan gönderildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Hollandalı sol bek, sezon sonuna kadar PSV'ye kiralandı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Ara transfer döneminde Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray'da sezon sonu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

TORREIRA YOLCU

Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray kariyeri 1 yıl ile sınırlı kalacak gibi görünüyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

MILAN İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur'un Milan ile 4 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

15 milyon Euro'dan aşağıya Torreira'yı bırakmak istemeyen Galatasaray, İtalyan ekibiyle rakamda anlaşabilirse transfere onay verecek.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Lucas Torreira, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 maça çıkarken, 1 asist kaydetti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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