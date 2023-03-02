Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Avrupa devine gidiyor

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılarda birçok takviye ve ayrılık gerçekleşti.
Cimbom, şu ana kadar Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı.
Aslan'da bu üç isim dışında iki de ayrılık gerçekleşti.
Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.
İsviçreli golcü, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Patrick van Aanholt da takımdan gönderildi.
Hollandalı sol bek, sezon sonuna kadar PSV'ye kiralandı.
Ara transfer döneminde Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray'da sezon sonu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TORREIRA YOLCU
Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray kariyeri 1 yıl ile sınırlı kalacak gibi görünüyor.
MILAN İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur'un Milan ile 4 yıllığına anlaştığı iddia edildi.
15 milyon Euro'dan aşağıya Torreira'yı bırakmak istemeyen Galatasaray, İtalyan ekibiyle rakamda anlaşabilirse transfere onay verecek.
Yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lucas Torreira, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 maça çıkarken, 1 asist kaydetti.
Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.