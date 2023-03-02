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GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan İcardi performansı ile göz kamaştırdı. Yıldız forvetin PSG'de yedek kalmasından sonra Cimbom'da tekrardan kendini bulmasından sonra çok fazla teklif aldı. Roma ve Milan'dan sonra bir başka takımda devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 11:21
GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

PSG'de son dönemlerde iyi performans gösteremeyen İcardi Cimbom'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Sarı-kırmızılı ekibe katılmasından sonra Arjantinli golcü kendini buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 9 gol ve 6 asist yapan yıldız futbolcu eski günlerini hatırladı.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Tekrardan kendini dünyaya kanıtlayan İcardi'ye teklifler yağmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Roma ve Milan'ın ilgilendiği futbolcuya başka bir sürpriz talip çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Güney Amerika basınına göre; Arjantinli golcü için Al-Nassr'ın yoğun ilgisi var.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Ronaldo gibi bir büyük transferden sonra kollarını sıvayan Suudi kulübü İcardi'yi almak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

Al-Nassr, İcardi haricinde yıldızlar karması kurmak için Luka Modric, Sergio Ramos ve Sergio Busquets gibi futbolcularla da ilgileniyor.

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