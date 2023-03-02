GALATASARAY HABERLERİ: İcardi'ye yeni talip! Yıldızlar karması kuruyorlar

PSG'de son dönemlerde iyi performans gösteremeyen İcardi Cimbom'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı ekibe katılmasından sonra Arjantinli golcü kendini buldu.
Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 9 gol ve 6 asist yapan yıldız futbolcu eski günlerini hatırladı.
Tekrardan kendini dünyaya kanıtlayan İcardi'ye teklifler yağmaya başladı.
Güney Amerika basınına göre; Arjantinli golcü için Al-Nassr'ın yoğun ilgisi var.
Ronaldo gibi bir büyük transferden sonra kollarını sıvayan Suudi kulübü İcardi'yi almak istiyor.
Al-Nassr, İcardi haricinde yıldızlar karması kurmak için Luka Modric, Sergio Ramos ve Sergio Busquets gibi futbolcularla da ilgileniyor.