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TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan basınından sarı kırmızılıların futbolcusu Zaniolo ve Juventus formasını terleten Arjantinli yıldız Angel Di Maria hakkında gündeme oturan iddia geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Aslan transfer listesine Angel Di Maria, Paulo Dybala ve Arsen Zakharyan'ı da eklemişti.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Transferin en flaş takımı olan Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Sarı-Kırmızılılar bir yandan ara transferin sonuna kadar kadrosunu yeni isimlerle takviye etmeye çalışırken, bir yandan da yeni sezonun çalışmalarını yürütüyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

PAZARLIKLARLA RAKAM DÜŞECEK

Dün İtalyan basınında çıkan bir haber sonrası, Galatasaray kulislerinde flaş iddialar dolaşmaya başladı.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Çizme'nin en ciddi yayın organlarından biri La Gazetta Dello Sport'ta çıkan bir habere göre Juventus, Roma'dan aldığı Cimbom'un yeni yıldızı Nicolo Zaniolo için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Takvim'in derlediği haberde, "Zaniolo yeni bir başlangıç için Türkiye'ye gitti.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

İlk maçında güzel bir gol attı.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Ancak bu rakam pazarlıklarla aşağıya inebilir.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Kesin olan bir şey var: Zaniolo, Juventus'un gelecekle ilgili düşüncelerinde var" ifadesi kullanıldı.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

7 MİLYON EURO BONUSU DA VAR!

Gazete ayrıca Galatasaray'ın İtalyan yıldız için Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 7 milyon Euro'da bonus ödeyeceğini belirtti.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

İddialara göre Juve, Zaniolo'yu alması halinde Angel Di Maria ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Arjantinli yıldız da bu durumda bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Juventus'un Sarı-Kırmızılılar'a teklifini haziran ayı başında iletmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Arjantinli yıldızın sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

İddialara göre İtalyan devi, Di Maria'ya henüz sözleşme yenileme teklifinde bulunmadı.

TRANSFER HABERİ | İtalyanlar duyurdu! Di Maria Galatasaray'a Zaniolo Juventus'a

Di Maria son olarak Arjantin Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.

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