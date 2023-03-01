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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Galatasaray'da mevcut oyuncuların son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla göz kamaştıran Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nin önemli kulüplerinin radarında bulunuyor. Galatasaray yönetimi, transferin gözdesi konumundaki Kerem için şok bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 13:02
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un hücum rotasyonunda önemli bir rol oynuyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Sergilediği grafikle dikkat çeken Kerem, transferde Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 24 yaşındaki oyuncunun da hayali Avrupa.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Geçen sezon sonunda da talipleri olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'dan gelen tekliflerin yetersiz olması sebebiyle hayallerini ertelemiş ve Türkiye'de kalmıştı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Hatta geçen sezonun sonunda veda paylaşımına yakın bir gönderi yayınlayan Kerem, mali altyapının oluşamaması sebebi ile Galatasaray'da kalmaya devam etti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

GALATASARAY'DAN İKİNCİ VETO!
Son olarak şu an içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde de Kerem Aktürkoğlu için transfer teklifi geldi.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Akşam'ın haberine göre; Başarılı oyuncusu için 8 milyon euro civarında bir teklif alan Galatasaray, rakamı az buldu ve görüşmeleri sonlandırdı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Bu kararla ile birlikte ikinci kez Kerem'in transferini veto eden Galatasaray, oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Ayrıca Fransız Lyon da Kerem için gözlemci göndermiş ama daha sonra transferden vazgeçmişti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Geçen sezon sonunda beklenen teklifin gelmemesi ile kulüpte kalan ve hayallerini erteleyen Kerem Aktürkoğlu, devre arasındaki süreçte de aradığını bulamadı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Galatasaray'ın yeterli teklifi almadan satmayacağı Kerem için Avrupa sürecinin nasıl ilerleyeceği çok merak ediliyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sezona kötü başlamış ama daha sonra form tutmuştu.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Toplamda bu sezon 25 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da forma giydiği 17 maçta 3 gollük katkı verdi.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Her iki kanatta da görev yapabilen başarılı oyuncu, forvet arkası mevkisinde de oynayabiliyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

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