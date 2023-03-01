Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na şok! Hayali suya düştü

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un hücum rotasyonunda önemli bir rol oynuyor.
Sergilediği grafikle dikkat çeken Kerem, transferde Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 24 yaşındaki oyuncunun da hayali Avrupa.
Geçen sezon sonunda da talipleri olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'dan gelen tekliflerin yetersiz olması sebebiyle hayallerini ertelemiş ve Türkiye'de kalmıştı.
Hatta geçen sezonun sonunda veda paylaşımına yakın bir gönderi yayınlayan Kerem, mali altyapının oluşamaması sebebi ile Galatasaray'da kalmaya devam etti.
GALATASARAY'DAN İKİNCİ VETO!
Son olarak şu an içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde de Kerem Aktürkoğlu için transfer teklifi geldi.
Akşam'ın haberine göre; Başarılı oyuncusu için 8 milyon euro civarında bir teklif alan Galatasaray, rakamı az buldu ve görüşmeleri sonlandırdı.
Bu kararla ile birlikte ikinci kez Kerem'in transferini veto eden Galatasaray, oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.
Ayrıca Fransız Lyon da Kerem için gözlemci göndermiş ama daha sonra transferden vazgeçmişti.
Geçen sezon sonunda beklenen teklifin gelmemesi ile kulüpte kalan ve hayallerini erteleyen Kerem Aktürkoğlu, devre arasındaki süreçte de aradığını bulamadı.
Galatasaray'ın yeterli teklifi almadan satmayacağı Kerem için Avrupa sürecinin nasıl ilerleyeceği çok merak ediliyor.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sezona kötü başlamış ama daha sonra form tutmuştu.
Toplamda bu sezon 25 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da forma giydiği 17 maçta 3 gollük katkı verdi.
Her iki kanatta da görev yapabilen başarılı oyuncu, forvet arkası mevkisinde de oynayabiliyor.
Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.