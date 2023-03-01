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Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Son dakika spor haberi: Gençleşme operasyonu kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da rota yine Arsen Zakharyan'a döndü. 19 yaşındaki futbolcu için girişimler yeniden başladı. Yönetim, Zakharyan'ın ailesini ikna etmek için birçok önemli ismi devreye soktu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:09 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:18
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna olmayınca transfer askıda kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmak için ısrarcı olan Aslan, transferde yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

AİLESİNE YOĞUN PRES!
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya imza attırmak için ailesine yoğun bir pres yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

DEV KULÜPLERE GiDEMiYOR
Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Genç yıldızın ailesi ve babası, etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Sarı kırmızılılar ise bu konu ile ilgili soru işaretleri bulunan Zakharyan'ın babasını birçok önemli ismi devreye sokarak onu ikna etmeye ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupalı kulüplerin uyguladığı ambargodan ötürü dev ekipler Zakharyan'ı kadrosuna katamıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Oyuncunun geleceği, kariyeri ile alakalı Avrupa'ya açılması için Galatasaray bu noktada önemli bir şans faktörü olarak öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Sarı kırmızılı yönetim de potansiyel olarak güvendiği ve ileride önemli de bir bonservis geliri elde edeceğine inandığı Zakharyan ailesini ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Galatasaray cephesi 'fırsat transferi' niteliğinde gördüğü bu operasyonu ihtimali düşük de olsa olumlu sonuçlandırmak için ara transfer döneminin son gününe kadar prese devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Arsen Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova'da 23 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

19 yaşındaki oyuncu Rus futbolcu, ülkesinin milli takımında 6 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

On numara mevkisinde görev alan Arsen Zakharyan'ın kulübündeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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