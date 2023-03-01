Galatasaray'dan Arsen Zakharyan için bir hamle daha! Ailesiyle görüşme...

Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.
Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yapmıştı.
Yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna olmayınca transfer askıda kalmıştı.
Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmak için ısrarcı olan Aslan, transferde yeniden harekete geçti.
AİLESİNE YOĞUN PRES!
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya imza attırmak için ailesine yoğun bir pres yapıyor.
DEV KULÜPLERE GiDEMiYOR
Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan öne çıkıyor.
Genç yıldızın ailesi ve babası, etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk bakıyor.
Sarı kırmızılılar ise bu konu ile ilgili soru işaretleri bulunan Zakharyan'ın babasını birçok önemli ismi devreye sokarak onu ikna etmeye ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupalı kulüplerin uyguladığı ambargodan ötürü dev ekipler Zakharyan'ı kadrosuna katamıyor.
Oyuncunun geleceği, kariyeri ile alakalı Avrupa'ya açılması için Galatasaray bu noktada önemli bir şans faktörü olarak öne çıkıyor.
Sarı kırmızılı yönetim de potansiyel olarak güvendiği ve ileride önemli de bir bonservis geliri elde edeceğine inandığı Zakharyan ailesini ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray cephesi 'fırsat transferi' niteliğinde gördüğü bu operasyonu ihtimali düşük de olsa olumlu sonuçlandırmak için ara transfer döneminin son gününe kadar prese devam edecek.
Arsen Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova'da 23 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asist kaydetti.
19 yaşındaki oyuncu Rus futbolcu, ülkesinin milli takımında 6 karşılaşmada sahaya çıktı.
On numara mevkisinde görev alan Arsen Zakharyan'ın kulübündeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Arsen Zakharyan'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.