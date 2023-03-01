Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.