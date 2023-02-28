Son kahraman

Depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederken Nicolo Zaniolo'nun attığı gol karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, maçın 80. dakikasında Berkan'ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten takımına hareketlilik kazandıran Zaniolo, kaleciyi usta bir şekilde çalımlayarak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sadece 15 dakika sahada kalan ve ilk maçında golle tanışan oyuncu, arzulu futbolu ve attığı golle taraftarlardan tam not aldı.

BİRKAÇ DAKİKADA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Zaniolo, İtalya'da da manşetleri süsledi. Tuttosport'ta, "Zaniolo hemen kahraman" başlığıyla verilen haberde; "İlk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Türkiye performansı için güzel bir başlangıç" denildi. Corriere Dello Sport ise, "Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü? ifadesini kullandı ve Roma'nın Zaniolo'yu göndermesinden dolayı pişmanlık duyabileceğine işaret etti. Calciomercato ise, "Zaniolo birkaç dakikada etkisini gösterdiği? yorumu yaptı.

TOTTI'Yİ KAÇIRDIK

İtalyan bir taraftar, sosyal medyada "Nicolo Zaniolo, Galatasaray'la çıktığı ilk maçında gol atmış. Söylemeyi bırakmayacağım; Roma yeni Totti'yi kaybetti" ifadesini kullandı. Birçok İtalyan da bu mesaja katıldıklarını belirterek Roma'nın büyük bir hata yaptığını kaydetti.

BOŞ AĞLARA ATTI

Nicolo Zaniolo'ya yer veren Forza Roma, "80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getiren golü attı. Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20'Sİ ROMA'NIN

Galatasaray, Roma'dan 15 milyon euro'ya aldığı Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca sonraki satışın karından da İtalyan ekibe yüzde 20 pay verilecek. Yarım sezon için 900 bin Euro ücret alacak olan yıldız futbolcu, diğer sezonlarda 2 milyon 750 bin Euro kazanacak.

214

Fiorentina, İnter altyapılarında oynayan Zaniolo, İnter'den Roma'ya 6.75 milyon euro'ya transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 214 maça çıktı. 52 gol atıp, 30 da asist yaptı.