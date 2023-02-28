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Bayern Münih de peşine düştü

PSG'den kiralanan ve sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek olan Mauro İcardi için yeni bir iddia gündeme geldi. Daha önce Milan, İnter ve İngiliz kulüplerinin gözdesi olduğu bilinen Arjantinli yıldız için Almanya'nın ünlü kulübü Bayern Münih'in devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Bayern Münih de peşine düştü

PSG'den kiralanan ve sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek olan Mauro İcardi için yeni bir iddia gündeme geldi. Daha önce Milan, İnter ve İngiliz kulüplerinin gözdesi olduğu bilinen Arjantinli yıldız için Almanya'nın ünlü kulübü Bayern Münih'in devreye girdiği öğrenildi. Buna karşılık Galatasaray'ın, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken İcardi'yi kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı ekibin, PSG'yle görüşmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

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