Haberler Galatasaray Açık kapandı

Açık kapandı

Adekugbe’nin transferinin ardından Kazımcan da takıma döndü. Defansın solunda sorun kalmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Açık kapandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başından bu yana en büyük problemi bek bölgelerinde yaşıyordu. Yetersiz performanslar ve sakatlıklar tecrübeli teknik adama epey sıkıntı yarattı. Devre arasında Van Aanholt gönderilirken yerine devre arasında Adekugbe kadroya katıldı. Ayrıca Kazımcan'ın sakatlıktan dönmesi Okan Buruk'un elini oldukça rahatlattı. Antalya kampında Kazımcan ve Adekugbe'yi sol bekte deneyen Buruk, iki oyuncunun performansından da memnun kaldı.

LEO DUBOIS BOŞA ÇIKTI

Sol bekte yaşanan krizin çözülmesinin ardından Leo Dubois'te asıl mevkisi olan sağ beke geri dönüyor. Ancak 28 yaşındaki Fransız oyuncu bu kez de sağ bek bölgesinde Sacha Boey'le forma savaşı verecek. Van Aanholt'un yetersiz performansı, Kazımcan ve Emre Taşdemir'in yaşadığı sakatlıklar sonrasında mecburen sol beke geçen Dubois, bu bölgede 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Tecrübeli oyuncunun sağ bekte ise 2 asisti bulunuyor.

DİĞER
En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i değişimi ile dudak uçuklattı! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...
Bahar Şahin'e yakın takip! Doğukan Toköz'ün takım arkadaşı beğeni yağmuruna tuttu!
Kanarya'dan 10 numara hamlesi!
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yılın transfer bombası Pogba! Erden Timur devreye girdi
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda...
Altında son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Şubat)
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! 01:01
Enes Ünal'ın golü yetmedi! Enes Ünal'ın golü yetmedi! 01:01
12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 00:59
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... 00:59
Kanarya'dan 10 numara hamlesi! Kanarya'dan 10 numara hamlesi! 00:58
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti 00:58
Daha Eski
Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... 00:58
G.Saray'a Real Madrid engeli! G.Saray'a Real Madrid engeli! 00:58
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 00:58
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... 00:58
G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... 00:58
"Siyasi tartışmaların parçası değiliz" "Siyasi tartışmaların parçası değiliz" 00:58