Zaniolo golle başladı

Alanya maçında Galatasaraylı taraftarların gözü Nicolo Zaniolo'daydı. Teknik direktör Okan Buruk, İtalyan futbolcuyu 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna aldı. İlk kez sarıkırmızılı formayı giyen Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı. Kerem'in pasında savunma arkasına sarkan genç yıldız, kaleciye klas bir şekilde geçip boş kaleye golünü attı.
Alanya maçında Galatasaraylı taraftarların gözü Nicolo Zaniolo'daydı. Teknik direktör Okan Buruk, İtalyan futbolcuyu 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna aldı. İlk kez sarıkırmızılı formayı giyen Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı. Kerem'in pasında savunma arkasına sarkan genç yıldız, kaleciye klas bir şekilde geçip boş kaleye golünü attı.